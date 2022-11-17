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ЗСУ вполювали рідкісний трофей — російську гаубицю «Мста-С»

ЗСУ вполювали рідкісний трофей — російську гаубицю «Мста-С» (ВІДЕО)

17 лис 2022, 22:50
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Збройні сили України захопили на території Луганської області російську модернізовану гаубицю 2С19М2 Мста-СМ2.





Цінний і рідкісний трофей, — додали в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 17 листопада у Телеграм.

Джерело: Ракурс


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