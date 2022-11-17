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ЗСУ вполювали рідкісний трофей — російську гаубицю «Мста-С»
ЗСУ вполювали рідкісний трофей — російську гаубицю «Мста-С» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n176910-zsu-vpoluvaly-ridkisnyy-trofey-rosiysku-gaubycu-msta-s-video.htmlРакурс
Збройні сили України захопили на території Луганської області російську модернізовану гаубицю 2С19М2 Мста-СМ2.
Цінний і рідкісний трофей, — додали в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 17 листопада у Телеграм.
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