Українські десантники озброїлися трофейною російською БМП “Басурманин”

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Українські десантники озброїлися трофейною російською БМП-1АМ «Басурманин».

Бойову машину піхоти захопили й показали на відео воїни 1-го батальйону 95-ї окремої житомирської десантно-штурмової бригади ДШВ. Вони випробували трофейну машину.

Десантники розповіли, що під час бою російські окупанти просто кинули машину, рятуючи свої життя.

Українські бійці наголошують, що трофейна бойова машина «Басурманин» виявилася новою та в ідеальному стані.

Наразі житомирські десантники «обкатують» та випробують БМП і вже скоро вона буде працювати на перемогу України, — розповіли у 95 бригаді ДШВ.

«Мілітарний» пише, що «Басурманин» — це сучасна російська модернізація застарілих радянських бойових машин піхоти БМП-1.

Бронемашина, яку вперше продемонстрували у 2018 році, отримала новий комплекс озброєнь, нову електроніку та силову установку УТД-20С1 від БМП-2.

Оновлена ​​"Уралвагонзаводом" російська бойова машина піхоти оснащена бойовим модулем від БТР-82А з автоматичною гарматою калібру 30 мм, кулеметом ПКТМ калібру 7,62-мм та системою 902В «Туча», яка дозволяє встановлювати аерозольні завіси для візуального маскування на полі бою. Модуль бойової машини оснастили сучасною системою наведення і тепловізором.

Попри оновлення, балістичний та протимінний захист корпусу «Басурманина» лишився на рівні базової радянської БМП-1.