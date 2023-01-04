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Ракурс
Мариупольский морской порт превращают в военную базу. Фото: Петр Андрющенко

Мариупольский морской порт оккупанты превращают в военную базу (ФОТО)

4 янв 2023, 13:48
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Маріупольський морський порт потрохи перетворюється на ворожу військову базу.





Наприкінці грудня з порту звільнили всіх маріупольців за винятком окремих фахівців-колаборантів. Натомість у порт завезли росіян. Саме громадяни країни-агресора розпочали роботи з поділу причалів на умовно цивільні та умовно військові. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 4 січня повідомив у Telegram.

За його інформацією, до акваторії порту можуть заходити невеликі судна класу річка-море РМЗ. Однак це не перешкоджає налагодженню поставок ворожого військового обладнання.

Маріупольська влада фіксує поодинокі несистемні заходи в порт РМ3 з будматеріалами та контейнерами невідомого вмісту.

Маріупольський морський порт перетворюють на військову базу. Фото: Петро Андрющенко

Маріупольський морський порт перетворюють на військову базу. Фото: Петро Андрющенко

Маріупольський морський порт перетворюють на військову базу. Фото: Петро Андрющенко

Маріупольський морський порт перетворюють на військову базу. Фото: Петро Андрющенко

Маріупольський морський порт перетворюють на військову базу. Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, тимчасово окупований Маріуполь поступово перетворюється на військову базу армії росії. Загарбники встигли побудувати величезний медичний заклад, який анонсувався як «Багатофункціональний діагностичний центр», але по факту є великим військовим шпиталем, в який не мають доступу цивільні пацієнти, окрім особливих випадків.

Источник: Ракурс


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