Маріуполь перетворюється на військову базу рф — СтратКом ЗСУ (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n178136-mariupol-peretvoruietsya-na-viyskovu-bazu-rf-stratkom-zsu-foto.html

Ракурс

Тимчасово окупований Маріуполь поступово перетворюється на військову базу армії росії. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 24 грудня у Телеграм.

Прямим підтвердженням є те, що пріоритет на будівництво абсолютно всіх великих об'єктів наданий одному з офіційних забудовників міністерства оборони рф ПРК «Военно-строительна компания», — вказали у СтратКомі ЗСУ.

Ця російська компанія за час окупації міста встигла побудувати величезний медичний заклад, який анонсувався як «Багатофункціональний діагностичний центр».

По факту — це великий військовий шпиталь, в який не мають доступу цивільні пацієнти, окрім особливих випадків. Цей заклад легко помітити з повітря — він має на одній із будівель величезний надпис «армия росии». Також ця компанія бере активну участь у зносі багатьох споруд третього і четвертого мікрорайонів, де будуватиметься житло для військових, — додали у СтратКомі.

Нагадаємо, площа Старокримського цвинтаря на околиці Марфуполя збільшилася у кілька разів за останні місяці. ЗМІ оцінюють, що з початку повномасштабного вторгнення там поховали понад 10 тис. осіб.