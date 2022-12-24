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Мариуполь превращается в военную базу рф - СтратКом ВСУ

Мариуполь превращается в военную базу рф — СтратКом ВСУ (ФОТО)

24 дек 2022, 11:48
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Тимчасово окупований Маріуполь поступово перетворюється на військову базу армії росії. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 24 грудня у Телеграм.





Прямим підтвердженням є те, що пріоритет на будівництво абсолютно всіх великих об'єктів наданий одному з офіційних забудовників міністерства оборони рф ПРК «Военно-строительна компания», — вказали у СтратКомі ЗСУ.

Ця російська компанія за час окупації міста встигла побудувати величезний медичний заклад, який анонсувався як «Багатофункціональний діагностичний центр».

По факту — це великий військовий шпиталь, в який не мають доступу цивільні пацієнти, окрім особливих випадків. Цей заклад легко помітити з повітря — він має на одній із будівель величезний надпис «армия росии». Також ця компанія бере активну участь у зносі багатьох споруд третього і четвертого мікрорайонів, де будуватиметься житло для військових, — додали у СтратКомі.

Нагадаємо, площа Старокримського цвинтаря на околиці Марфуполя збільшилася у кілька разів за останні місяці. ЗМІ оцінюють, що з початку повномасштабного вторгнення там поховали понад 10 тис. осіб.

Источник: Ракурс


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