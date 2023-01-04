Маріупольський морський порт перетворюють на військову базу. Фото: Петро Андрющенко

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Маріупольський морський порт потрохи перетворюється на ворожу військову базу.

Наприкінці грудня з порту звільнили всіх маріупольців за винятком окремих фахівців-колаборантів. Натомість у порт завезли росіян. Саме громадяни країни-агресора розпочали роботи з поділу причалів на умовно цивільні та умовно військові. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 4 січня повідомив у Telegram.

За його інформацією, до акваторії порту можуть заходити невеликі судна класу річка-море РМЗ. Однак це не перешкоджає налагодженню поставок ворожого військового обладнання.

Маріупольська влада фіксує поодинокі несистемні заходи в порт РМ3 з будматеріалами та контейнерами невідомого вмісту.

Нагадаємо, тимчасово окупований Маріуполь поступово перетворюється на військову базу армії росії. Загарбники встигли побудувати величезний медичний заклад, який анонсувався як «Багатофункціональний діагностичний центр», але по факту є великим військовим шпиталем, в який не мають доступу цивільні пацієнти, окрім особливих випадків.