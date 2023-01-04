Новое заседание в формате «Рамштайн» анонсировали в МИД. Фото: novynarnia.com

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Засідання у форматі «Рамштайн» щодо збройної підтримки України відбудеться у найближчому майбутньому.

Україна покладає великі надії на нові рішення про оборонну підтримку з боку партнерів. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив 4 січня під час брифінгу.

Ми покладаємо великі надії на нові рішення про оборонну підтримку з боку партнерів. Незабаром відбудеться наступне засідання у форматі «Рамштайн». Воно буде дуже важливим для оголошення нових рішень, — наголосив дипломат.

За словами міністра, ЗСУ зараз найбільше потребують систем протиповітряної та протиракетної оборони та боєприпасів до них. Київ веде перемовини не лише про нові батареї ЗРК Patriot, але і про постачання нових систем NASAMS, IRIS-T ТА Crotal.

Крім того, українська сторона зацікавлена в додатковому отриманні зенітних установок типу Gepard та Vulcan, переносних зенітно-ракетних комплексів на кшталт Stinger та інших, а також артилерійських снарядів усіх калібрів.

Кулеба зазначив, що Україна зараз працює з партнерами для виходу на новий рівень забезпечення армії артилерійськими системами та броньованою технікою всіх типів. Очільник МЗС відзначив, що навіть українські діти просять принести під ялинку «леопарда», маючи на увазі німецькі танки Leopard2.

Нагадаємо, 21 грудня Сполучені Штати Америки оголосили про виділення Україні пакету допомоги у галузі оборони на 1,85 млрд дол. Передбачає передання українській стороні системи ППО Patriot з боєприпасами, сотні тисяч боєприпасів до гармат та танків, мінометні системи, стрілецьку зброю та гранатомети, автомобілі HMMWV та Cougar MRAP й броньованих вантажівок.