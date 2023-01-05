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Более 450 детей уже стали жертвами российского вторжения в Украину, фото:

452 ребенка стали жертвами российского вторжения в Украину (ИНФОГРАФИКА)

5 янв 2023, 09:11
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В Україні за час повномасштабного російського вторгнення загинули вже 452 дитини, ще щонайменше 877 були поранені.





Про це сьогодні, 5 січня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 429;
  • Харківській області — 268;
  • Київській області — 117;
  • Херсонській області — 82;
  • Миколаївській області — 81;
  • Запорізькій області — 81;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 65;
  • Дніпропетровській області — 40.

Зокрема, 4 січня внаслідок артобстрілу ворогом села Веселе Херсонської області отримав тілесні ушкодження 17-річний підліток.

Зазначається, що через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 3 тис. 126 закладів освіти, з них 337 зруйновані повністю.

Источник: Ракурс


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