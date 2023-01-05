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Более 450 детей уже стали жертвами российского вторжения в Украину, фото:
452 ребенка стали жертвами российского вторжения в Украину (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n178530-452-rebenka-stali-jertvami-rossiyskogo-vtorjeniya-v-ukrainu-infografika.htmlРакурс
В Україні за час повномасштабного російського вторгнення загинули вже 452 дитини, ще щонайменше 877 були поранені.
Про це сьогодні, 5 січня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 429;
- Харківській області — 268;
- Київській області — 117;
- Херсонській області — 82;
- Миколаївській області — 81;
- Запорізькій області — 81;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 65;
- Дніпропетровській області — 40.
Зокрема, 4 січня внаслідок артобстрілу ворогом села Веселе Херсонської області отримав тілесні ушкодження 17-річний підліток.
Зазначається, що через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 3 тис. 126 закладів освіти, з них 337 зруйновані повністю.
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