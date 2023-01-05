Более 450 детей уже стали жертвами российского вторжения в Украину, фото:

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В Україні за час повномасштабного російського вторгнення загинули вже 452 дитини, ще щонайменше 877 були поранені.

Про це сьогодні, 5 січня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 429;

Харківській області — 268;

Київській області — 117;

Херсонській області — 82;

Миколаївській області — 81;

Запорізькій області — 81;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 65;

Дніпропетровській області — 40.

Зокрема, 4 січня внаслідок артобстрілу ворогом села Веселе Херсонської області отримав тілесні ушкодження 17-річний підліток.

Зазначається, що через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 3 тис. 126 закладів освіти, з них 337 зруйновані повністю.