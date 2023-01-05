Жителя Запорожья подозревают в работе на российские спецслужбы, фото: СБУ

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Ракурс

Жителя Запоріжжя затримано за підозрою в коригуванні вогню по стратегічних підприємствах.

Про це сьогодні, 5 січня, повідомляють прес-служби Офісу генпрокурора та СБУ.

Чоловікові повідомлено про підозру за фактами державної зради та виправдування збройної агресії (ч. 2 ст. 111, ч. 2, 3 ст. 436−2 Кримінального кодексу). Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Зазначається, що йдеться про інженера одного з держпідприємств, розташованих на сході України — російська спецслужба завербувала його на початку повномасштабного вторгнення.

Спочатку він, виконуючи завдання ворога, збирав інформацію про розміщення стратегічних об'єктів у південно-східних регіонах України, а також, прикриваючись «відрядженням», їздив до Києва та Запоріжжя для виявлення об'єктів енергетики та залізничної інфраструктури, по яких ворог здійснював ракетні удари.

На місці мав оглянути їхній технічний стан, рівень можливих пошкоджень і підготувати відповідний «звіт» для фсб, — зазначають у спецслужбі.

Наступна його «поїздка» була до Львівщини, де він намагався встановити місцезнаходження об'єктів критичної інфраструктури.

Отриману інформацію мав переправити ворогу у вигляді електронних координат та фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості, — зазначають СБУ. — Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по території регіону.

Російського агента своєчасно викрили й в результаті проведеної на Львівщині спецоперації затримали на спробі передачі агресору закритих відомостей. Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон із доказами листування з ворогом та символіку комуністичного тоталітарного режиму.

Зазначається, що, окрім збирання даних про інфраструктуру, зрадник також:

пропонував представникам країни-агресора свою допомогу у розробці новітньої радіолокаційної установки на основі відомостей щодо української РЛС;

неодноразово поширював матеріали, котрі містили схвалення дій країни-агресора та глорифікацію осіб, які здійснюють збройну агресію проти України.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.