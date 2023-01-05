путин поручил ввести режим прекращения огня. Фото:

https://racurs.ua/n178545-rossiya-obyavila-o-prekraschenii-ognya-na-rojdestvo-zayavlenie-putina.html

Ракурс

Країна-агресор російська федерація в односторонньому порядку оголосила нібито про «режим припинення вогню».

Російський диктатор володимир путін доручив міністру оборони рф сергію шойгу запровадити з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня «режим припинення вогню» по всій лінії зіткнення. Про це 5 січня повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Також воєнний злочинець рф закликав Київ теж запровадити режим припинення вогню. Глава кремля заявив, що в «районах бойових дій проживає велика кількість громадян, які сповідують православ’я», тому варто «дати можливість їм відвідати служби у різдвяний Святвечір, а також у День Різдва Христового».

Як відомо, українці з початку вторгнення рф на Донбас у 2014 році вже добре знають, як російська влада дотримується обіцянок про перемир’я. Під час АТО (ООС) були домовленості про низку режимів припинення вогню, однак дотримувалася обіцянок лише Україна.

Нагадаємо, очільник російської православної церкви патріарх кирило сьогодні закликав встановити «різдвяне перемир’я» 6 та 7 січня. В Офісі президента України на це заявили, що РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як «пропагандист війни».

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з російським президентом володимиром путіним, яка відбулася сьогодні, 5 січня, закликав диктатора до одностороннього припинення бойових дій.