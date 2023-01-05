У Зеленського відреагували на заклик рашистів до «Різдвяного перемир’я»

патріарх кирило (ліворуч), фото: Myc.news

https://racurs.ua/ua/n178538-u-zelenskogo-vidreaguvaly-na-zaklyk-rashystiv-do-rizdvyanogo-peremyr-ya.html

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Російський патріарх кирило нещодавно закликав встановити «різдвяне перемир’я» 6 та 7 січня.

В Офісі президента України вже відреагували на цю заяву, нагадавши про роль російської православної церкви (РПЦ) у розпалюванні війни проти України.

РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як «пропагандист війни». РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації рф. Тому заява РПЦ про «різдвяне перемир’я» — цинічна пастка й елемент пропаганди, — наголосив на своїй сторінці у Твіттері радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

Варто додати, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з російським диктатором володимиром путіним, яка відбулася сьогодні, 5 січня, закликав до одностороннього припинення бойових дій. Про це повідомляє агентство «Анадолу».

Він (Ердоган — ред.) наголосив, що заклики до миру та діалогу мають бути підтримані одностороннім припиненням бойових дій та справедливим врегулюванням розбіжностей, — зазначає видання.

Джерело: Михайло Подоляк, «Анадолу»