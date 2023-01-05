Правительство Германии готовится передать ВСУ десятки БМП Marder. Фото:

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Бойові машини піхоти Marder виробництва Німеччини вже незабаром можуть з’явитися на озброєнні української армії.

У Міністерстві оборони Німеччини обговорюють можливий обсяг поставок цих бронетранспортерів Україні. Говорять про передачу від 20 до 40 одиниць. Саме ж постачання бронетехніки може відбутися швидко, оскільки виробник має ці старі моделі на складах і вони вже відремонтовані. Про це пишуть Spiegel та Bloomberg. Згодом інформацію про передачу техніки підтвердили й в уряді ФРН.

Зазначається, що це можуть бути моделі зі складів Бундесверу, які можуть бути замінені в найближчі місяці новими або відремонтованими БМП від промисловості.

За інформацією ЗМІ, Берлін міг би забезпечити необхідну підготовку українських екіпажів за аналогією з артилерією чи системами ППО, які вже були поставлені. Відповідні плани в армії вже є, але бракує політичного рішення. Однак активізувати навчання бійців ЗСУ можуть у будь-який момент.

Також у німецькому уряді заявили, що ФРН приєднається до США у постачанні ЗРК Patriot Україні.

Нагадаємо, 4 січня президент Франції Еммануель Макрон у розмові із Володимиром Зеленським пообіцяв, що Україні передадуть броньовані машини AMX-10RC, які ще називають легкими колісними танками.

Експерти та ЗМІ після цього припустили, що після цього легкі танки та бронетранспортери Україні нададуть Сполучені Штати Америки та Німеччина.

Джерела: Bloomberg, Süddeutsche Zeitung, Spiegel