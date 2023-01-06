США передадут Украине зенитные ракеты Sea Sparrow. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n178562-ssha-vpervye-peredadut-ukraine-zenitnye-rakety-sea-sparrow-politico.html

Ракурс

Новий пакет військової допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки включає зенітні ракети Sea Sparrow.

Це вперше українським військовим передадуть ці ракети наземного базування. Вони призначені для перехоплення ворожих літаків чи крилатих ракет. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела.

Зазначається, бо бійцям Збройних сил України вдалося переобладнати свої зенітно-ракетні комплекси «Бук» радянського виробництва під пуски Sea Sparrow. Кількість ракет та їхня точна модифікація наразі невідомі.

За інформацією Politico наземний варіант Sea Sparrow має на озброєнні лише Тайвань. Військово-морські сили США та близькі союзники використовують корабельну версію.

Нагадаємо, агентство Associated Press повідомляло, що новий пакет військової допомоги Україні, про який оголосять 6 січня, буде рекордним. Сума допомоги складе 2,85 млрд дол. ЗСУ передадуть бойові машини піхоти M2 Bradley, додаткові бронемашини HUMVEE, протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки MRAP, а також велику кількість ракет та інших боєприпасів.

Джерело: Politico