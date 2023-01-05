США готують пакет допомоги Україні на 3 млрд дол., у ньому будуть БМП Bradley. Фото:

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Нову військову допомогу від Сполучених Штатів Америки отримає Україна.

У середу, 4 січня, американський лідер Джо Байден підтвердив, що США передадуть Україні бойові машини піхоти Bradley. А вже 5 січня стало відомо, що ці БМП увійдуть до нового пакету військової допомоги. Про це йдеться у спільній заяві президента США та канцлера Німеччини Олафа шольца.

Тим часом Reuters пише, що новий пакет озброєнь для України включатиме близько 50 бойових машин Bradley. Сам пакет допомоги представлять 6 січня.

А за інформацією агентства Associated Press, новий пакет буде рекордним, бо включатиме допомогу на 2,85 млрд дол. Також ЗСУ перепадуть додаткові бронемашини HUMVEE, протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки MRAP, а також велику кількість ракет та інших боєприпасів.

Як відомо, бойова машина піхоти M2 Bradley одна з найкращих у світі. Екіпаж складає три особи, а десант — шість піхотинців. Озброєння бронемашини — 25-мм гармата, 7,62-мм кулемет і протитанкові системи TOW.

Нагадаємо, 4 січня президент Франції Еммануель Макрон у розмові із Володимиром Зеленським пообіцяв, що Україні передадуть броньовані машини AMX-10RC, які ще називають легкими колісними танками.

Вже 5 січня німецькі ЗМІ повідомили, що Німеччина незабаром оголосить про передачу Україні від 20 до 40 одиниць бойових машин піхоти Marder.

Джерела: Associated Press, Reuters