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Ракурс
Обыски в церквях УПЦ Московского патриархата. Фото: СБУ

Флаги рф и склады оккупантов нашла СБУ в храмах Московского патриархата

6 янв 2023, 11:48
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Обшуки у церквах УПЦ Московського патріархату у чотирьох областях завершилися.





Правоохоронці перевірили церкви у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Рівненській областях. На території храмів виявили багато цікавого. Про це 6 січня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зокрема, в Херсонській області на території церкви Святого праведного Іоанна Кронштадського у знайшли колишні склади окупантів, які облаштували за сприяння протоієрея Анатолія Корнєва. Після звільнення Херсона він втік на окуповану територію.

А у приміщенні Свято-Троїцького Межирицького монастиря Рівненської області правоохоронці знайшли агітаційні матеріали громадського об'єднання, яке очолює нардеп-зрадник віктор медведчук.

На території Дніпропетровщини СБУ знайшла брошури забороненої «Опозиційної платформи — За життя». Папери намагалися вивезти з території церкви, але правоохоронці запобігли цьому. Всі виявлені матеріали направили на експертизу.

Обшуки у церквах УПЦ Московського патріархату. Фото: СБУ

Обшуки у церквах УПЦ Московського патріархату. Фото: СБУ

Обшуки у церквах УПЦ Московського патріархату. Фото: СБУ

Обшуки у церквах УПЦ Московського патріархату. Фото: СБУ

Обшуки у церквах УПЦ Московського патріархату. Фото: СБУ

Обшуки у церквах УПЦ Московського патріархату. Фото: СБУ

Секретарю Кіровоградської єпархії слідчі оголосили підозру за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

А на території монастирів оперативники виявили бібліотеки з прокремлівською літературою.

Нагадаємо, українського боксера Василя Ломаченка внесли до реєстру держзрадників, бо в соцмережах спортсмен опублікував відео проповіді митрополита УПЦ МП Лонгіна, де той говорить, що «українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви господньої та проти українського народу».

Источник: Ракурс


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