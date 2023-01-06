СБУ знайшла у храмах УПЦ МП прапори рф та склади окупантів. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n178563-prapory-rf-ta-sklady-okupantiv-znayshla-sbu-u-hramah-moskovskogo-patriarhatu.html

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Обшуки у церквах УПЦ Московського патріархату у чотирьох областях завершилися.

Правоохоронці перевірили церкви у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Рівненській областях. На території храмів виявили багато цікавого. Про це 6 січня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зокрема, в Херсонській області на території церкви Святого праведного Іоанна Кронштадського у знайшли колишні склади окупантів, які облаштували за сприяння протоієрея Анатолія Корнєва. Після звільнення Херсона він втік на окуповану територію.

А у приміщенні Свято-Троїцького Межирицького монастиря Рівненської області правоохоронці знайшли агітаційні матеріали громадського об'єднання, яке очолює нардеп-зрадник віктор медведчук.

На території Дніпропетровщини СБУ знайшла брошури забороненої «Опозиційної платформи — За життя». Папери намагалися вивезти з території церкви, але правоохоронці запобігли цьому. Всі виявлені матеріали направили на експертизу.

Секретарю Кіровоградської єпархії слідчі оголосили підозру за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

А на території монастирів оперативники виявили бібліотеки з прокремлівською літературою.

Нагадаємо, українського боксера Василя Ломаченка внесли до реєстру держзрадників, бо в соцмережах спортсмен опублікував відео проповіді митрополита УПЦ МП Лонгіна, де той говорить, що «українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви господньої та проти українського народу».