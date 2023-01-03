Ломаченка внесли до реєстру держзрадників

https://racurs.ua/ua/n178490-lomachenka-vnesly-do-reiestru-derjzradnykiv.html

Ракурс

Боксера Василя Ломаченка внесли до реєстру держзрадників.

Причиною внесення екс-чемпіона, на думку руху «Чесно», є публікація в Instagram відео проповіді митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату, де той говорить, що «українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви господньої та проти українського народу».

Ломаченко давно і послідовно підтримував росію, ходив до УПЦ МП, називав українців та росіян «одним народом», публікував світлини з поїздок до країни-агресорки та відео з російськими окупантами, які захоплювали Крим.

Уродженець Білгорода-Дністровського — колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах та олімпійський чемпіон 2008 та 2012 років.

У своєму дописі до відео Ломаченко закликає підписників «показати, наскільки вони вірні Батькові нашому небесному і Матері нашої церкви, чи справжні ми православні, і чи віримо ми взагалі по справжньому в Бога, і наскільки ми віддані Йому».

За словами Ломаченка, «справжній православний проявить себе саме в найважчу хвилину для нашої церкви».

Після хвилі критики у коментарях Ломаченко зробив ще один пост із ключовим повідомленням: «Той, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Усі мають вуха, але не всі мають вуха, щоб слухати».

Раніше у грудні Ломаченко опублікував фото Митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Луки, проти якого ввела санкції РНБО.

Водночас боксер вітав своїх підписників з Днем Збройних сил України, а також долучився до лав тероборони Білгорода-Дністровського на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Публічність накладає певні соціальні зобов’язання і на спортсменів, адже вони є кумирами наших дітей, і впливають на думку молодого покоління. Важко повірити, що зірки нашого спорту самостійно не в змозі визначити, хто з ким воює вже майже 9 років, хто почав війну, хто є державою-терористом. Це вже позиція людини. Поширення фейків російської пропаганди завдає шкоди нашій країні не менше, ніж ракети і шахеди, — вважає Лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Нагадаємо, у реєстрі держзрадників після замовчування російської агресії опинився ексфутболіст і тренер Анатолій Тимощук.