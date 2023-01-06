Операторы дронов ВСУ ликвидировали солдат рф

https://racurs.ua/n178571-operatory-dronov-vsu-likvidirovali-soldat-rf-video.html

Ракурс

Оператори дронів 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, показали як знищають російських окупантів у ворожих окопах.