Оператори дронів ЗСУ вполювали солдат рф у ворожих окопах

https://racurs.ua/ua/n178571-operatory-droniv-zsu-vpoluvaly-soldat-rf-u-vorojyh-okopah-video.html

Ракурс

Оператори дронів 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, показали як знищають російських окупантів у ворожих окопах.