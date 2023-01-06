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Ракурс
Оператори дронів ЗСУ вполювали солдат рф у ворожих окопах

Оператори дронів ЗСУ вполювали солдат рф у ворожих окопах (ВІДЕО)

6 січ 2023, 15:28
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Оператори дронів 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, показали як знищають російських окупантів у ворожих окопах.





Оператори дронів 30 ОМБр використовують дуже дієву тактику — вони знаходять позиції ворога, одним-двома скиданнями гранат зганяють їх до купи, а потім влучно «накривають» те недолуге збіговисько, — повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 6 січня у Телеграм.

Джерело: Ракурс


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