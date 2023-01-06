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Ракурс
Данилов очертил четыре этапа войны с рф - мы уже на предпоследнем

Данилов очертил четыре этапа войны с рф — мы уже на предпоследнем

6 янв 2023, 16:52
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Чотири етапи війни України проти росії окреслив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Згідно з ними, нині Україна перебуває на третьому етапі агресивної війни росії проти українського народу.





У повідомленні «Повірити в Україну» Данілов вказав наступні етапи:

  1. перший етап (з січня 2022 року) — партизанська війна: ПТРК NLAW та Javelin, ПЗРК Stinger.

  2. другий етап (з червня 2022 року) — оборона/контрнаступальна війна: РСЗВ HIMARS та MLRS, гаубиці M777, ракети Harpoon, снаряди GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, Caesar та Krab, ЗРК IRIS-T.

  3. третій етап (з початку 2023 року) — наступальна війна: БМП Bradley та Marder, БТР Bastion, «колісні танки» AMX-10 RC, ЗРК Patriot «і багато іншого, менш публічного і зовсім непублічного».

  4. четвертий етап — війна справедливості та відплати.

P.S. Ракетна та дронова програма України, — додав секретар РНБО.

Нагадаємо, очільник армії Естонії Херем застеріг союзників про те, що воєнні злочинці рф захочуть помститися за ганьбу в Україні й тому всім «друзям України» варто готуватися. З його слів, росії «не потрібні передові технології, щоб зібрати дурну, але величезну армію».

Источник: Ракурс


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