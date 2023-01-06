Данілов окреслив чотири етапи війни з рф - ми вже на передостанньому

https://racurs.ua/ua/n178580-danilov-okreslyv-chotyry-etapy-viyny-z-rf-my-vje-na-peredostannomu.html

Ракурс

Чотири етапи війни України проти росії окреслив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Згідно з ними, нині Україна перебуває на третьому етапі агресивної війни росії проти українського народу.

У повідомленні «Повірити в Україну» Данілов вказав наступні етапи:

перший етап (з січня 2022 року) — партизанська війна: ПТРК NLAW та Javelin, ПЗРК Stinger. другий етап (з червня 2022 року) — оборона/контрнаступальна війна: РСЗВ HIMARS та MLRS, гаубиці M777, ракети Harpoon, снаряди GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, Caesar та Krab, ЗРК IRIS-T. третій етап (з початку 2023 року) — наступальна війна: БМП Bradley та Marder, БТР Bastion, «колісні танки» AMX-10 RC, ЗРК Patriot «і багато іншого, менш публічного і зовсім непублічного». четвертий етап — війна справедливості та відплати.

P.S. Ракетна та дронова програма України, — додав секретар РНБО.

Нагадаємо, очільник армії Естонії Херем застеріг союзників про те, що воєнні злочинці рф захочуть помститися за ганьбу в Україні й тому всім «друзям України» варто готуватися. З його слів, росії «не потрібні передові технології, щоб зібрати дурну, але величезну армію».