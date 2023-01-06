Громкий взрыв прогремел в Мариуполе близ новостроек рф - советник мэра

https://racurs.ua/n178582-gromkiy-vzryv-progremel-v-mariupole-bliz-novostroek-rf-sovetnik-mera.html

Ракурс

Гучний вибух пролунав 6 січня в тимчасово окупованому російськими воєнними злочинцями Маріуполі. Подробиці встановлюються.

Про це у Телеграмі сьогодні повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

В Маріуполі в районі вул. Карпинського (новобудови росіян та Метро) пролунав гучний вибух. Подробиці встановлюються. В будь-якому випадку — це точно хороша новина, — написав Андрющенко.

Нагадаємо, тимчасово окупований Маріуполь поступово перетворюється на військову базу армії росії. Як зазначало Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України, пріоритет на будівництво абсолютно всіх великих об'єктів наданий одному з офіційних забудовників міністерства оборони рф ПРК «Военно-строительна компания». Ця російська компанія за час окупації міста встигла побудувати величезний медичний заклад — це великий військовий шпиталь. Цей заклад легко помітити з повітря — він має на одній із будівель надпис «армия росии». Також ця компанія бере активну участь у зносі багатьох споруд третього і четвертого мікрорайонів, де будуватиметься житло для воєнних злочинців росії.