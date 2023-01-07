Просторная, как однокомнатная квартира — в сети опубликовали видео салона САУ Krab

https://racurs.ua/n178592-prostornaya-kak-odnokomnatnaya-kvartira-v-seti-opublikovali-video-salona-sau-krab.html

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У мережі опублікували відео салону самохідної артилерійської установки Krab («Краб»). Волонтер та нардеп Юрій Мисягін порівняв розміри башти цієї САУ з однокімнатною квартирою — настільки вона велика.

У ролику показано місце оператора та водія «Краба».

Для виробництва польської САУ використовується ліцензійна башта від британської самохідної гаубиці AS90. За шасі обрано південнокорейську платформу від САУ K9 Thunder.

«Краб» має калібр 155 мм, а максимальна дальність стрільби з основними боєприпасами становить 40 км. За хвилину ця гаубиця може робити шість пострілів.

Польська армія використовує гаубиці Krab протягом кількох років, а при її виробництві використовується ліцензійна башта від британської гаубиці AS90.

Виробником AHS Krab є Huta Stalowa Wola. Наприкінці травня в ЗСУ надійшла перша партія цих польських САУ.