Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На пожаре в Одесской области погибла мать и трое детей

На пожаре в Одесской области погибла мать и трое детей (ФОТО)

7 янв 2023, 09:26
999

В Одеській області стався трагічний випадок. 6 січня о 20.00 у селі Білине Подільського району загорівся житловий будинок.





У пожежі загинули чотири людини: 31-річна жінка і її малолітні діти — хлопчики чотирьох і трьох, а також дворічний племінник.

На пожежі в Одеській області загинула мати і троє дітей, фото - ДСНС

Внаслідок пожежі постраждав і чоловік 1991 року народження (батько дітей). Його у тяжкому стані з отруєнням продуктами горіння госпіталізовано до лікарні.

Причина пожежі та деталі наразі встановлюються, повідомили в ДСНС.

На пожежі в Одеській області загинула мати і троє дітей, фото - ДСНС

На пожежі в Одеській області загинула мати і троє дітей, фото - ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров