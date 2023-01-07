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На пожежі в Одеській області загинула мати і троє дітей, фото - Суспільне
На пожежі в Одеській області загинула мати і троє дітей (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n178593-na-pojeji-v-odeskiy-oblasti-zagynula-maty-i-troie-ditey-foto.htmlРакурс
В Одеській області стався трагічний випадок. 6 січня о 20.00 у селі Білине Подільського району загорівся житловий будинок.
У пожежі загинули чотири людини: 31-річна жінка і її малолітні діти — хлопчики чотирьох і трьох, а також дворічний племінник.
Внаслідок пожежі постраждав і чоловік 1991 року народження (батько дітей). Його у тяжкому стані з отруєнням продуктами горіння госпіталізовано до лікарні.
Причина пожежі та деталі наразі встановлюються, повідомили в ДСНС.
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