США и Украина заявили, что россия нарушила объявленное путиным «рождественское перемирие»

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Вашингтон та Київ заявили, що росія порушила оголошене російським диктатором володимиром путіним так зване «різдвяне перемир’я».

Заступник помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Лора Купер заявила, що в Україні продовжилися бойові дії, попри режим тимчасового припинення вогню, про який заявила влада рф.

Що стосується заяви [президента рф путіна] про припинення вогню, я можу сказати, що сьогодні в Україні точаться бої, хоча технічно ми перебуваємо у вікні припинення вогню, — сказала представник Пентагону.

Лора Купер попросила сприймати заяву путіна про тимчасове припинення вогню з часткою скептицизму.

Це та сама людина, яка сказала, що не вдиратиметься в Україну, — зазначила вона.

Про те, що російські війська продовжили вести бойові дії в Україні, попри заявлене «різдвяне перемир’я», також повідомив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай.

Як були обстріли, так вони і залишаються, як спроби атакувати наші позиції, — сказав Гайдай увечері 6 січня в ефірі «Радіо Донбас Реалії» (проект «Радіо Свобода»).

У зведенні Генштабу ЗСУ, поданому вранці 7 січня, повідомляється, що 6 січня російські війська завдали ракетного удару і здійснили 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

путін 5 січня доручив міністру оборони сергію шойгу оголосити режим припинення вогню в Україні на 36 годин — з полудня 6 січня до вечора 7 січня. Президент рф послався на прохання патріарха Кирила, який того ж дня закликав встановити різдвяне перемир’я.

У Міноборони рф заявили, що 6 січня російські війська перейшли до режиму припинення вогню.