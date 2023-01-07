Три источника подтвердили, что Соледарь под контролем Украины

https://racurs.ua/n178602-tri-istochnika-podtverdili-chto-soledar-pod-kontrolem-ukrainy-foto.html

Ракурс

Найнапруженіша точка на фронті зараз — це Соледар на Донеччині.

Російські телеграм-канали відучора активно пишуть, що «вагнерівці» буцімто зуміли просунутися через центр міста і вийти до соляних копалень і до промзони «Артемсолі» у північно-західній частині Соледара.

Попри вчорашню російську брехню, сьогодні зранку одразу три джерела підтвердили, що Соледар під контролем України та запостили відповідні фото.

Українські військові телеграм-канали та журналісти пишуть, що лінія фронту в Соледарі суттєво не змінилася, більшість міста під контролем ЗСУ, росіяни іноді прориваються до промзони «Артемсолі», але звідти їх вибивають. І зараз вона контролюється українськими військовими.

Соледар залишається під контролем Сил оборони України, — заявив заступник комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.

7 січня Генштаб ЗСУ підтвердив чутки про бої, що ведуться на північний захід від Соледара, в районі станції Сіль. Атаки росіян там, за даними Генштабу, відбито.

Раніше росіяни заявляли, що атакують у районі населеного пункту Краснопілля біля Солі.

Військовий журналіст Юрій Бутусов уранці на Різдво опублікував фото із Соледара і підписав йог так: