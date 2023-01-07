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Три джерела підтвердили, що Соледар під контролем України
Три джерела підтвердили, що Соледар під контролем України (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n178602-try-djerela-pidtverdyly-scho-soledar-pid-kontrolem-ukrayiny-foto.htmlРакурс
Найнапруженіша точка на фронті зараз — це Соледар на Донеччині.
Російські телеграм-канали відучора активно пишуть, що «вагнерівці» буцімто зуміли просунутися через центр міста і вийти до соляних копалень і до промзони «Артемсолі» у північно-західній частині Соледара.
Попри вчорашню російську брехню, сьогодні зранку одразу три джерела підтвердили, що Соледар під контролем України та запостили відповідні фото.
Українські військові телеграм-канали та журналісти пишуть, що лінія фронту в Соледарі суттєво не змінилася, більшість міста під контролем ЗСУ, росіяни іноді прориваються до промзони «Артемсолі», але звідти їх вибивають. І зараз вона контролюється українськими військовими.
Соледар залишається під контролем Сил оборони України, — заявив заступник комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.
7 січня Генштаб ЗСУ підтвердив чутки про бої, що ведуться на північний захід від Соледара, в районі станції Сіль. Атаки росіян там, за даними Генштабу, відбито.
Раніше росіяни заявляли, що атакують у районі населеного пункту Краснопілля біля Солі.
Військовий журналіст Юрій Бутусов уранці на Різдво опублікував фото із Соледара і підписав йог так:
Доброго ранку з Соледару, пишу зараз саме з цього міста, на Донбасі мороз, сонячний день. Воїни 46-ї десантно-штурмової бригади впевнено захищають українське місто. Бригада нова, створена після початку війни, повністю складається з мобілізованих бійців, але якби така ж керованість та така ж довіра у колективі були вибудовані в інших наших частинах, то ні про які проблеми в цьому районі говорити б не доводилось. Боєздатність бригади — на найвищому рівні. Дії 46-ї бригади дозволяють стабілізувати становище, і є прикладом для інших наших частин. Буду інформувати про обстановку. Тут було чимало криз і влітку, але все це проблеми, які можна вирішити і зараз за умови адекватної оцінки ситуації та постановки завдань. Керованість, ось ключова проблема.
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