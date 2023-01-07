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Ракурс
Рашисты призывают жителей Мелитополя писать доносы

Украинцев призывают спамить созданный оккупантами Telegram-бот для доносов

7 янв 2023, 16:28
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Російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області запустили Telegram-бот для пошуку членів українського підпілля.





Про це сьогодні, 7 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Офіційно повідомлено, що мешканці можуть повідомити «про підозрілих людей або предмети, які можуть становити небезпеку». В російському світі підозрілими людьми є українці, вони ж і несуть для росіян небезпеку, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що такі засоби доносів потрібні окупантам, щоб мати «підстави» для репресій й затримувати більше людей. Тож у ЦНС закликають закидати цей бот, доступний за посиланням, фейковими повідомленнями.

Зокрема можна написати про «українського нациста» євгенія баліцкого (мелітопольського колаборанта — ред.), — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що це не перший онлайн-бот, створений рашистами для пошуку партизан на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Проте раніше вони також обіцяли надати 500 тис. рублів за дані про партизанів, але це не спрацювало, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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