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Киркоров, Билан и Петросян — Зеленский ввел санкции против российских артистовhttps://racurs.ua/n178610-kirkorov-bilan-i-petrosyan-zelenskiy-vvel-sankcii-protiv-rossiyskih-artistov.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, своїм указом від 7 січня ввів у дію рішення РНБО від 6 січня про введення персональних санкцій щодо низки осіб.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента.
Під санкції, зокрема, потрапили, такі відомі публічні особи:
- телеведуча Жанна Бадоєва;
- співак Дмитро Білан;
- співак Пилип Кіркоров;
- співачка Лоліта Мілявська;
- режисер Микита Міхалков;
- артист Євген Петросян,
- телеведучий Леонід Якубович.
Загалом у відповідному переліку 119 імен, з ним можна ознайомитися в додатку до рішення РНБО, опублікованому на сайті Офісу президента.
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