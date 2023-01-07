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Ракурс
Владимир Зеленский и Филипп Киркоров, фото: «Пятый канал»

Киркоров, Билан и Петросян — Зеленский ввел санкции против российских артистов

7 янв 2023, 17:57
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Володимир Зеленський, президент України, своїм указом від 7 січня ввів у дію рішення РНБО від 6 січня про введення персональних санкцій щодо низки осіб.





Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Під санкції, зокрема, потрапили, такі відомі публічні особи:

  • телеведуча Жанна Бадоєва;
  • співак Дмитро Білан;
  • співак Пилип Кіркоров;
  • співачка Лоліта Мілявська;
  • режисер Микита Міхалков;
  • артист Євген Петросян,
  • телеведучий Леонід Якубович.

Загалом у відповідному переліку 119 імен, з ним можна ознайомитися в додатку до рішення РНБО, опублікованому на сайті Офісу президента.

Источник: Ракурс


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