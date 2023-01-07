Володимир Зеленський та Філіп Кіркоров, фото: «Пятый канал»

https://racurs.ua/ua/n178610-kirkorov-bilan-ta-petrosyan-zelenskyy-zaprovadyv-sankciyi-proty-rosiyskyh-artystiv.html

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Володимир Зеленський, президент України, своїм указом від 7 січня ввів у дію рішення РНБО від 6 січня про введення персональних санкцій щодо низки осіб.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Під санкції, зокрема, потрапили, такі відомі публічні особи:

телеведуча Жанна Бадоєва;

співак Дмитро Білан;

співак Пилип Кіркоров;

співачка Лоліта Мілявська;

режисер Микита Міхалков;

артист Євген Петросян,

телеведучий Леонід Якубович.

Загалом у відповідному переліку 119 імен, з ним можна ознайомитися в додатку до рішення РНБО, опублікованому на сайті Офісу президента.