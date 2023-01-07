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Володимир Зеленський, президент України, своїм указом від 7 січня ввів у дію рішення РНБО від 6 січня про введення персональних санкцій щодо низки осіб.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента.
Під санкції, зокрема, потрапили, такі відомі публічні особи:
- телеведуча Жанна Бадоєва;
- співак Дмитро Білан;
- співак Пилип Кіркоров;
- співачка Лоліта Мілявська;
- режисер Микита Міхалков;
- артист Євген Петросян,
- телеведучий Леонід Якубович.
Загалом у відповідному переліку 119 імен, з ним можна ознайомитися в додатку до рішення РНБО, опублікованому на сайті Офісу президента.
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