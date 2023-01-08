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Ракурс
ВСУ ударили по общежитию с мобилизованными россиянами в Рубежном

ВСУ ударили по общежитию с мобилизованными россиянами в Рубежном

8 янв 2023, 09:27
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Приліт в гуртожиток з мобілізованими росіянами зафіксовано в тимчасово окупованому Рубіжному в Сєвєродонецькому районі Луганській області.





Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 8 січня у Телеграм.

Рубіжне або Макіївка 2.0. За попередньою інформацією, внаслідок прильоту в гуртожиток медичного університету 14 мобіків вдягнулися в чорні пакети, кількість поранених наразі невідома, — вказує СтратКом ЗСУ.

Восени повідомлялося, що у Рубіжному кадирівці виселяють людей з їхніх помешкань, щоб поселити там своїх офіцерів.

Нагадаємо, як повідомляв очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, після звільнення Кремінної у ЗСУ є два варіанти розвитку подій: крокувати на Старобільськ — головний логістичний центр Луганської області, або допомогти Бахмуту і йти на Рубіжне та Сєвєродонецьк, щоб «розколоти» угруповання росіян на цьому напрямку.

Источник: Ракурс


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