«Рождественское перемирие» путина - россияне обстреляли шесть областей

https://racurs.ua/n178628-rojdestvenskoe-peremirie-putina-rossiyane-obstrelyali-shest-oblastey.html

Ракурс

Так зване «різдвяне перемир’я» воєнного злочинця росії володимира путіна пройшло під звуки обстрілів. У Херсонській області армія рф 19 разів відкривала вогонь з РСЗВ, танків, мінометів та безпілотників.

Через атаки окупантів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсонського та Бериславського районів. Одна людина дістала поранення.

У Дніпропетровщині окупанти двічі атакували артилерією Нікопольщину: ударили по двох громадах — Червоногригорівській та Мирівській.

В Донецькій області росіяни вночі завдали сім ракетних ударів по Краматорську та два по Костянтинівці.

Також ворог атакував південні околиці Запоріжжя, застосувавши касетні боєприпаси. Внаслідок потрапляння ракет пошкоджено складські та інші допоміжні приміщення.

На Миколаївщині росіяни завдали артилерійських ударів по одному з населених пунктів Куцурубської громади. Пошкоджено житлові будівлі. Постраждалих немає.

Окрім цього, ворог гатив на селу Стариця Чугуївського району та смт Дворічна Куп’янського району Харківщини. У Дворічній під ворожий обстріл потрапив приватний житловий будинок та будівля підрозділу ДСНС.