Потребление электроэнергии растет из-за морозов - возможны отключения

https://racurs.ua/n178632-potreblenie-elektroenergii-rastet-iz-za-morozov-vozmojny-otklucheniya.html

Ракурс

Рівень споживання електроенергії в Україні зростає через морозну погоду. Відповідно виникає дефіцит. Про це 8 січня повідомили в «Укренерго».

До областей доведені ліміти споживання, які діють з 9.00 до 24.00. Якщо їх перевищать, застосовуватимуться аварійні обмеження. Наразі вночі вдається обходитися без відключень, — вказали в держкомпанії.

Там також наголосили на необхідності споживати електроенергію з розумом та почергово користуватися енергомісткими приладами.

Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання, — вказали в НЕК «Укренерго».

Нагадаємо, виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб'єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.