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Ракурс
Ближний бой и штурм позиций рф у Бахмута показали ВСУ

Ближний бой и штурм позиций рф у Бахмута показали ВСУ (ВИДЕО)

8 янв 2023, 12:40
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Воїни 71-ї окремої єгерської бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, взяли штурмом позиції російських окупантів в районі Бахмута. Ближній бій відбувався в світлу пору доби, що ускладнювало роботу для єгерів ДШВ.





Воїни 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ розповідають, як знищують російських окупантів в районі Бахмута Донецької області. Бахмут — це справжня фортеця! — відзначають захисники України, — повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Фейсбук.

71-ша бригада також оприлюднила відео ближнього бою з росіянами.

Источник: Ракурс


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