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Ближній бій і штурм позицій рф біля Бахмута показали ЗСУ
Ближній бій і штурм позицій рф біля Бахмута показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178634-blyjniy-biy-i-shturm-pozyciy-rf-bilya-bahmuta-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Воїни 71-ї окремої єгерської бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, взяли штурмом позиції російських окупантів в районі Бахмута. Ближній бій відбувався в світлу пору доби, що ускладнювало роботу для єгерів ДШВ.
Воїни 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ розповідають, як знищують російських окупантів в районі Бахмута Донецької області. Бахмут — це справжня фортеця! — відзначають захисники України, — повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Фейсбук.
71-ша бригада також оприлюднила відео ближнього бою з росіянами.
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