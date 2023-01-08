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Состоялся новый обмен пленными, фото: Андрей Ермак
Обмен пленными — Украина вернула 50 военных (ФОТО)https://racurs.ua/n178639-obmen-plennymi-ukraina-vernula-50-voennyh-foto.htmlРакурс
Україна в результаті нового обміну полоненими повернула 50 військових — 33 офіцери та 17 рядових і сержантів.
Про це сьогодні, 8 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, серед звільнених — бійці ЗСУ, Тероборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, ВМС та ССО.
Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої, — зазначив Єрмак.
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