Состоялся новый обмен пленными, фото: Андрей Ермак

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Україна в результаті нового обміну полоненими повернула 50 військових — 33 офіцери та 17 рядових і сержантів.

Про це сьогодні, 8 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, серед звільнених — бійці ЗСУ, Тероборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, ВМС та ССО.