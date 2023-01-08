Відбувся новий обмін полоненими, фото: Андрій Єрмак

https://racurs.ua/ua/n178639-obmin-polonenymy-ukrayina-povernula-50-viyskovyh-foto.html

Ракурс

Україна в результаті нового обміну полоненими повернула 50 військових — 33 офіцери та 17 рядових і сержантів.

Про це сьогодні, 8 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, серед звільнених — бійці ЗСУ, Тероборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, ВМС та ССО.