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Ракурс
Відбувся новий обмін полоненими, фото: Андрій Єрмак

Обмін полоненими — Україна повернула 50 військових (ФОТО)

8 січ 2023, 16:38
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Україна в результаті нового обміну полоненими повернула 50 військових — 33 офіцери та 17 рядових і сержантів.





Про це сьогодні, 8 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, серед звільнених — бійці ЗСУ, Тероборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, ВМС та ССО.

Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої, — зазначив Єрмак.

Відбувся новий обмін полоненими, фото: Андрій Єрмак

Джерело: Ракурс


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