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Ракурс
россия нанесла многочисленные удары по энергосетям Украины, фото: kremlin.ru

Российские энергетики помогают атаковать украинские электросети — Укрэнерго

8 янв 2023, 20:50
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Українська енергосистема витримала вже три місяці нищівних російських ударів, для яких рашисти задіяли понад тисячу ракет та дронів.





Про це сьогодні, 8 січня, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Атаки сплановані та здійснені не лише російськими військовими, а й російськими енергетиками, — зазначив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький, пояснюючи, чому удари рашистів націлені на ключові вузли системи передачі, а не на електростанції.

Кудрицький наголошує, що російські інженери знали енергомережу України «як свою долоню», оскільки до початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року вона була об'єднана з енергосистемами росії та білорусі.

Але зараз українські енергетики краще розуміють російську стратегію і вживають заходи, спрямовані на мінімізацію наслідків атак, — наголошують в «Укренерго».

Источник: Ракурс


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