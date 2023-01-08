россия нанесла многочисленные удары по энергосетям Украины, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n178646-rossiyskie-energetiki-pomogaut-atakovat-ukrainskie-elektroseti-ukrenergo.html

Ракурс

Українська енергосистема витримала вже три місяці нищівних російських ударів, для яких рашисти задіяли понад тисячу ракет та дронів.

Про це сьогодні, 8 січня, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Атаки сплановані та здійснені не лише російськими військовими, а й російськими енергетиками, — зазначив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький, пояснюючи, чому удари рашистів націлені на ключові вузли системи передачі, а не на електростанції.

Кудрицький наголошує, що російські інженери знали енергомережу України «як свою долоню», оскільки до початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року вона була об'єднана з енергосистемами росії та білорусі.