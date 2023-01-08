Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
росія завдала численних ударів по енергомережах України, фото: kremlin.ru

Російські енергетики допомагають атакувати українські електромережі — Укренерго

8 січ 2023, 20:50
999

Українська енергосистема витримала вже три місяці нищівних російських ударів, для яких рашисти задіяли понад тисячу ракет та дронів.





Про це сьогодні, 8 січня, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Атаки сплановані та здійснені не лише російськими військовими, а й російськими енергетиками, — зазначив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький, пояснюючи, чому удари рашистів націлені на ключові вузли системи передачі, а не на електростанції.

Кудрицький наголошує, що російські інженери знали енергомережу України «як свою долоню», оскільки до початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року вона була об'єднана з енергосистемами росії та білорусі.

Але зараз українські енергетики краще розуміють російську стратегію і вживають заходи, спрямовані на мінімізацію наслідків атак, — наголошують в «Укренерго».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів