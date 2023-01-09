Заявления минобороны рф об "возмездии" в Краматорске вызывают недовольство в россии - ISW

https://racurs.ua/n178652-zayavleniya-minoborony-rf-ob-vozmezdii-v-kramatorske-vyzyvaut-nedovolstvo-v-rossii-isw.html

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Твердження міноборони рф про так звану «операцію відплати» у Краматорську викликають невдоволення в росії.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за неділю звертає увагу на те, що в росії критикують заяви міністерства оборони про те, що російські сили нібито відреагували на удар України 31 грудня по російських позиціях у Макіївці.

8 січня міноборони росії оголосило, що російські війська провели «операцію відплати» проти ЗСУ за удар 31 грудня по Макіївці, внаслідок якого загинуло до 400 мобілізованих російських солдатів через помилки російського командування та неефективну практику розосередження особового складу, пише ISW.

Російське військове відомство зробило помилкову заяву про те, що удар у відповідь було завдано по кількох пунктах тимчасової дислокації українських військ у Краматорську Донецької області, внаслідок чого нібито загинуло понад 600 українських військовослужбовців.

Але фінський репортер побував на місці удару в Краматорську 8 січня і зазначив, що удар припав по порожній школі.

Декілька російських військових блогерів розкритикували міноборони за сфабриковану історію про «відплату» за удар по Макіївці, вказавши, що відомство часто робить неправдиві заяви замість того, щоб притягати до відповідальності винних керівників за втрати серед російських солдатів.

Експерти ISW також зазначають, що творець ПВК «Вагнера», бізнесмен Євген Пригожин, можливо, використовує війну в Україні для посилення свого впливу в регіоні, щоб мати можливість використовувати українські природні ресурси навколо Бахмута для отримання прибутку.

5 січня неназваний представник Білого дому заявив, що США вважають, що Пригожин хоче отримати контроль над запасами солі та гіпсу у шахтах у районі Бахмута.

7 січня Пригожин заявив, що ці шахти є унікальними історичними захисними спорудами, які діють як «мережа підземних міст», додавши, що там може розміщуватись особовий склад та військова техніка на глибині від 80 до 100 метрів, і що в цих шахтах зберігається зброя часів Першої світової війни.

Заяви Пригожина, з одного боку, є спробою пояснити повільний темп просування ПВК «Вагнера» у районі Бахмута, але також можуть частково пояснити рішучість Пригожина за будь-яку ціну встановити контроль над територією, вважають експерти Інституту вивчення війни.