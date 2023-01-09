россия ограниченно используют против Украины Су-57 FELON – сверхзвуковой самолет пятого поколения

https://racurs.ua/n178654-rossiya-ogranichenno-ispolzuut-protiv-ukrainy-su-57-felon-sverhzvukovoy-samolet-pyatogo.html

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Принаймні з червня 2022 року Повітряно-космічні сили росії майже напевно використовували Су-57 FELON для виконання завдань проти України.

FELON вважається найдосконалішим російським надзвуковим бойовим реактивним літаком п’ятого покоління, який використовує стелс-технології та передову авіоніку.

У звіті британської розвідки 9 січня повідомлялося, що ці місії, ймовірно, обмежувалися польотами над територією росії. Су-57 запускали ракети класу «повітря-земля» або «повітря-повітря» великої дальності в Україну.

На останніх комерційно доступних зображеннях видно п’ять FELON, припаркованих на Ахтубінській авіабазі (Астраханська область), де розташований 929-й льотно-випробувальний центр. Оскільки це єдина відома база FELON, ці літаки, ймовірно, брали участь в операціях проти України.

Британці припускають, що росія надає пріоритет уникненню репутаційної шкоди, скороченню перспектив експорту та компрометації чутливих технологій, які можуть виникнути внаслідок будь-якої втрати FELON над Україною.

Це є симптомом того, що росія продовжує уникати ризику щодо використання своїх військово-повітряних сил у війні.

Британська розвідка також публікує супутникове зображення Міністерства оборони США від 25 грудня 2022 року. На ньому виявлено п’ять багатоцільових літаків Су-57 FELON на аеродромі Ахтубінськ, росія.