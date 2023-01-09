Нардеп с российским паспортом написал заявление о сложении мандата

https://racurs.ua/n178666-nardep-s-rossiyskim-pasportom-napisal-zayavlenie-o-slojenii-mandata.html

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Нардеп Андрій Аксьонов написав заяву про складання мандаті. Про дострокове складання повноважень нардепа заявили члени фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко.

Нардеп Андрій Аксьонов написав заяву про складання мандату. Це той же Аксьонов, який мав російський паспорт на момент обрання депутатом. Він був мером міста Добропілля, представником партії «Порядок», переміг на довиборах до парламенту в 50-му окрузі на Донеччині, які відбулися 28 березня 2021 року, — написав Гончаренко у Телеграм-каналі.

Аксьонов у 2010 році став головою селищної ради Новодонецька від Партії регіонів.

Навесні 2014 року підтримав створення фейкової днр, організував і провів 11 травня у Новодонецьку незаконний референдум про можливе відділення Донбасу від України. Як мер міста, перешкоджав патріотичному автопробігу прихильників єдності України у квітні 2014 року.

За інформацією народного депутата від БПП Дмитра Лубінця — 21 червня 2014 року подав заявку на отримання російського паспорту та 25 червня 2014 року отримав паспорт громадянина рф. Сам Аксьонов заперечує отримання громадянства росії.

Служба безпеки України стверджувала, що не мала документально підтверджених даних про наявність російського паспорта, хоча раніше надавала відповідну інформацію щодо російського паспорта Аксьонова до ЦВК України за підписом першого заступника голови Служби безпеки України Баранецького.

До кінця 2014 року жив у Криму, ховаючись від кримінального переслідування. На виборах міського голови брав участь як самовисуванець, отримав 68,9% голосів. Зокрема, в Добропіллі за нього проголосували 74%, в Білицькому — 61%, в Білозерському — 75,7%, в Новодонецькому — 94,5%. У жовтні 2015 обраний мером Добропілля.

З 2017 року згідно з розслідуванням «Донбас Реалії», Аксьонов має російське громадянство.

Народний депутат Дмитро Лубінець опублікував документальне підтвердження того, як влітку 2014 року Аксьонов виїхав до тимчасово окупованого Криму, де подав до місцевої окупаційної «адміністрації» заявку на отримання громадянства росії. Місцем проживання в заяві Аксьонов вказав Севастополь.

У жовтні 2018 року Аксьонова оголосили у розшук за звинуваченням у підробці документів та розтраті майна, але він не з’являвся на судові засідання, а також покинув Добропілля та втік за кордон. У січні 2019 року повернувся до України. Краматорський суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, який у березні замінили на особисте зобов’язання.

З січня по квітень 2019 року Аксьонова відсторонили від посади міського голови. На парламентських виборах 2019 року він програв менш ніж 1,5% Руслану Требушкіну, але 2020 року переобрався на посаду міського голови Добропілля.

На довиборах до Ради у Донецькій області, 28 березня 2021 року, Аксьонова обрали народним депутатом від партії «Порядок». Він був членом групи з міжпарламентських зв’язків між Угорщиною та Німеччиною.