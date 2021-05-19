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Ракурс
Аксенов. Фото: Бабель

СБУ не нашла доказательств наличия паспорта РФ у Аксенова

19 мая 2021, 15:39
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Андрей Аксенов, новоизбранный народный депутат из Донецкой области, оказался в эпицентре скандала из-за возможного наличия российского гражданства.

В Службе безопасности Украины (СБУ) не нашли документально подтвержденных фактов наличия паспорта РФ у нардепа. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ отметили, что Андрею Аксенову не сообщали о подозрении в уголовном производстве по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), в котором, в частности, устанавливаются обстоятельства проведения 11 мая 2014 года на территории Добропольского района Донецкой области незаконного референдума.


Напомним, ранее мы сообщали, что Андрей Аксенов 19 мая получил депутатский мандат. В сессионном зале парламента Украины он принял присягу и стал народным депутатом. Ранее этот пророссийский политик представлял в Донецкой области Партию регионов, а в мае 2014 года поддержал проведение псевдореферендума об отделении от Украины.

СМИ писали, что СБУ за 10 дней до выборов сообщила ЦИК о наличии у Аксенова российского паспорта и просила принять меры. В ЦИК заявили, что не имели оснований реагировать на информацию СБУ.

Источник: Ракурс


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