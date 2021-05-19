СБУ не знайшла доказів наявності паспорта РФ у Аксьонова

Аксьонов. Фото: Бабель

https://racurs.ua/ua/n154864-sbu-ne-znayshla-dokaziv-nayavnosti-pasporta-rf-u-aksonova.html

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Андрій Аксьонов, новообраний народний депутат із Донеччини, опинився в епіцентрі скандалу через можливу наявність російського громадянства.

В Службі безпеки України (СБУ) не знайшли документально підтверджених фактів про наявність паспорта РФ у нардепа. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У СБУ зазначили, що Андрію Аксьонову не повідомляли про підозру в кримінальному провадженні з розслідування злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), у якому зокрема встановлюються обставини проведення 11 травня 2014 року на території Добропільського району Донецької області незаконного референдуму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Андрій Аксьонов 19 травня отримав депутатський мандат. У сесійній залі парламенту України він склав присягу і став народним депутатом. Раніше цей проросійський політик представляв на Донеччині Партію регіонів, а в травні 2014 року підтримав проведення псевдореферендуму про відокремлення від України.

ЗМІ писали, що СБУ за 10 днів до виборів повідомила ЦВК про наявність в Аксьонова російського паспорта і просила вжити заходів. У ЦВК заявили, що не мали підстав реагувати на інформацію СБУ.