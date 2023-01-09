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Ракурс
Премьер Чехии подписал танк Т-72, который отправят в Украину

Премьер Чехии подписал танк Т-72, который отправят в Украину (ФОТО)

9 янв 2023, 20:59
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Прем'єр Чехії підписав танк Т-72, який відправлять до України





Написав коротке побажання хоробрим українським захисникам на танку Т-72, який вирушить в Україну. Переконаний, що українці переможуть у боротьбі з російським агресором, — написав Петр Фіала.

За його словами, Україні нададуть й евакуаційну машину TREVA 30.

Фіала опублікував фото у своєму Твіттер.

Як свідчать інші дописи прем'єра в цей день, він відвідував підприємство оборонпрому Excalibur Army, яке виготовляє техніку для сухопутних військ та займається модернізацією старіших зразків, у тому числі танків Т-72, самохідних гаубиць DANA, РСЗВ RM-70.

9 січня стало відомо, що Велика Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2.

А от Німеччина поки не має планів постачати Україні танки «Леопард 2».

Источник: Ракурс


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