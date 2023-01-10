Анналена Бербок 10 января в Харькове. Фото: twitter.com/m_kormbaki

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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 січня прибула до України з неанонсованим візитом.

Вона стала першим представником уряду ФРН, який відвідав східну Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Сьогодні дипломат прибула до Харкова. Бербок супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України у Німеччині Олексій Макєєв. Неанонсований візит спочатку тримався у секреті з міркувань безпеки. Про це повідомляють Tagesspiegel та BBC.

Це місто уособлює абсолютне божевілля російської агресивної війни в Україні, — заявила вона.

Яке пише Berliner Zeitung, Бербок оглянула північно-східний район Салтівки, який сильно постраждав внаслідок російських обстрілів. Німкеня оглянула зруйновану котельню, відвідала школу та поспілкувалася з працівниками ТЕЦ.

Очільниця німецького МЗС під час візиту до Харкова запевнила, що Збройні сили України можуть розраховувати на подальше постачання зброї від Німеччини. Бербок нагадала, що німецький уряд вже передав Україні генератори, трансформатори, паливо та ковдри.

Для мене важливо, щоб ми не упускали з уваги місце України в нашій європейській родині навіть цієї військової зими. Українці щодня виборюють право жити незалежно. Вони бачать своє майбутнє в Європі, ЄС, — зазначив він.

Натомість міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна переможе у війні з росією за достатньої підтримки партнерів.

Джерело: Tagesspiegel, BBC, Berliner Zeitung