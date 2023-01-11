Армия рф обстреляла склад пиротехники в Харькове

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Армія росії минулої ночі завдала ударів по Київському району Харкова — почалася детонація піротехнічних виробів на складі, куди влучив снаряд.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Телеграм.

Окупанти завдали ударів по Київському району Харкова. Зафіксовано влучання у склад піротехніки. Спостерігається детонація піротехнічних виробів. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють спеціалісти ДСНС, — написав Синєгубов у Телеграм.

В області була оголошена повітряна тривога. Згодом ЗМІ повідомили про щонайменше два вибухи у Харкові, після чого почалася детонація.

Нагадаємо, 9 січня росіяни обстріляли прикордонні міста і села Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів. Вранці росіяни вдарили ракетами по місцевому ринку у смт Шевченкове Куп’янського району Харківщини. Внаслідок обстрілу загинули дві людини, ще шестеро — дістали поранення. На лінії зіткнення російські окупанти намагалися покращити своє тактичне положення в напрямку Куп’янська, але зазнали невдачі.