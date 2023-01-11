Войска рф не захватили весь Соледар, в городе идут уличные бои – ISW

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Захоплення Соледара російською армією не означатиме негайне оточення Бахмута. Так вважають аналітики американського «Інституту вивчення війни». У ISW наголосили, що війська рф не захопили весь Соледар, незважаючи на неправдиві заяви представників пропаганди країни-агресора про те, що місто впало й тепер Бахмут опиниться під загрозою неминучого оточення.

Кілька російських джерел стверджували, що 10 січня сили ПВК «Вагнер» просунулися на захід від Соледара. Але Євген Пригожин спростував ці заяви, зазначивши, що «вагнерівці» все ще ведуть боротьбу проти скоординованого українського опору, — йдеться у щоденному звіті інституту.

Станом на 10 січня є лише візуальне підтвердження присутності сил «Вагнера» в центрі українського міста.

Реальність контролю над територією в Соледарі від кварталу до кварталу незрозуміла через динамічний характер міських боїв… Навіть якщо прийняти за чисту монету російські заяви, захоплення Соледара не означатиме негайне оточення Бахмута. Контроль над Соледаром не обов’язково дозволить російським військам встановити контроль над критично важливими українськими наземними лініями комунікацій до Бахмута, — підсумували у ISW.

Нагадаємо, 9 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили в Соледарі Донецької області виграли для України додатковий час та додаткові сили. Ввечері 10 січня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що Сили оборони працюють на максимальне виснаження російських військ біля Соледара на Бахмутському напрямку, щоби навіть мінімальні успіхи ворога стали його поразкою.