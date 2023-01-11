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Ракурс
Россия закрыла границы для пригодных к военной службе граждан — ГУР

Россия закрыла границы для пригодных к военной службе граждан — ГУР

11 янв 2023, 11:55
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Росія з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, зокрема й обмежено придатним до служби. Відповідний наказ російська фсб надіслала до всіх прикордонних управлінь країни-агресорки рф. В тексті зазначено:





З 9 січня 2023 з 00.00 прикордонним управлінням фсб росії забезпечити обмеження виїзду за межі території російської федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій «А», «Б» і «В»".

Для виїзду зазначених категорій громадян росії буде закрито можливість виїзду в усіх пунктах пропуску на всіх напрямках. При цьому, як випливає з тексту наказу, виїзд заборонять також громадянам категорії «В», тобто обмежено придатним до військової служби. Призовників, які відносяться до цієї категорії, звільняють від призову в мирний час, звільняють від військових зборів та зараховують до запасу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про підготовку в рф нової хвилі мобілізації.

Источник: Ракурс


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